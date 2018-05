Hammeren faldt ved Retten i Nykøbing Falster, da den 35-årige endelig blev arresteret. Foto: Claus Vilhelmsen

Strid om kvinde endte med vold i mands hjem

Vordingborg - 15. maj 2018 kl. 05:53 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 35-årig mand fra Lundby havde hørt, at en 52-årig fra Præstø havde chikaneret en kvinde, som havde været kæreste med den 52-årige.

Det blev han sur over, og 1. august sidste år mødte han op hos den 52-årige sammen med en 40-årig kammerat fra Præstø. Døren var ikke låst, og de gik ind.

- Den forurettede (den 52-årige) lå og sov, selvom klokken var mellem 17.20 og 17.30, for han havde været på arbejde tidligt om morgenen, forklarer Lundby-mandens forsvarer Lonnie Kromann Nielsen.

- I retten fortalte min klient, at han kom for at tale med den 52-årige, og han nægtede sig skyldig i at have været voldelig, fortsætter hun.

Ifølge anklageskriftet skulle han have overfaldt den 52-årige med flere knytnæveslag i hovedet, og han skulle have trukket ham så hårdt i venstre arm, at overarmsknoglen brækkede.

Imens stod kammeraten fra Præstø passivt og så til, og det er strafbart i sig selv. Hans sag er dog ikke kommet op endnu, for han mødte ganske enkelt ikke op.

- Sagerne mod dem begge skulle have kørt på samme tid, men tidligere mødte de begge ikke op retten. Denne gang fik vi fat på den 35-årige, men den anden kunne vi ikke finde, så hans sag bliver behandlet, når han bliver arresteret, fortæller senioranklager fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Rune Thorfinn Jensen.

Den 35-årige gik grassat efter at have slået den 52-årige, og rev et gardin ned i soveværelset. og kastede med inventaret. Derefter gik han ind i stuen, hvor han væltede flere borde og stole og knuste vaser og keramik.

Den 35-årige blev idømt tre måneder bag tremmer.