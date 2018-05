Se billedserie Socialdemokraterne underminerer deres eget arbejde, siger Arne Rasmussen. Pressefoto

Strid fortsætter: Rema 1000-beslutning er en om'er

Vordingborg - 12. maj 2018 kl. 09:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er det god socialdemokratisk politik at rende fra sine løfter?

Det spørgsmål stiller Arne Rasmussen, der ved seneste kommunalvalg stillede op for Venstre. Han sidder med i »Købmandsgruppen«, der kæmper for at bevare en dagligvarehandel i Lundby.

- Jeg undrer mig over, at socialdemokraterne går imod deres egen kommuneplan. Den blev vedtaget i 2013 med høringer i foråret 2013. På det tidspunkt var der rødt flertal under Henrik Holmer (S), fastslår Arne Rasmussen og tilføjer, at de socialdemokrater, der var med dengang, må sidde tilbage med røde ører.

- I Kommuneplan 2013-2025 står der, at fremtidig byvækst fortrinsvis skal ske i kommunens købstæder og stationsbyen Lundby. Nu vil de ændre den. Det er at skyde sig selv i foden.

Rema 1000 har ansøgt om at bygge et discountsupermarked ved Næstvedvej i Køng. Det har fået »Min Købmand« i Sallerup til at smide et alternativt forslag på bordet, hvor én købmand skal drive to dagligvareforretninger i henholdsvis Sallerup og Lundby.

Samfundet er i rivende udvikling. Det skal vi forholde os til. Vi vil gerne sikre dagligvarehandlen i den nordlige del af kommunen, og det mener vi ikke er muligt, som det er nu, siger borgmester Mikael Smed (S).

