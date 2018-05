Strande tangerer blå-flag-succes

Og for Friluftsrådets direktør giver det i den grad mening, at man benytter ordningen.

- Det Blå Flag i flagstangen er en nem måde at fortælle strandgæster, at her bliver der gjort noget særligt for at give dem en god strandoplevelse, hvor de kan føle sig trygge fordi der er styr på både naturformidling, livredning og kvaliteten af badevandet, siger Jan Ejlsted, der er Friluftsrådets direktør.