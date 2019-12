Den ene af de tre fik en straksdom på to års fængsel for transport af 25 kg hash, bistand ved videresalg af 100 gram kokain og frihedsberøvelse. Foto: Jens Wollesen

Straksdom på to år i sag om narko og våben

- Alexandru Papuc fik to års fængsel for transport af 25 kg hash, bistand med videresalg af 100 gram kokain og medvirken til ulovlig frihedsberøvelse, fortæller specialanklager Skipper Pelle Falsled fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Torsdag blev tre mænd på 22, 24 og 29 år anholdt i Ørslev og to steder på Nordfalster, og allerede fredag fik de to af dem en straksdom.

