Stort underskud: Eksplosion i antallet af anbragte børn

Vordingborg - 05. marts 2020 kl. 07:33 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beregninger viser, at der her i 2020 samlet set kommer til at mangle 36 millioner kroner på det specialiserede socialområde i Vordingborg Kommune. Underskuddet fordeler sig med 26 millioner kroner på børne- og familieområdet og cirka 10 millioner på Ungecentret for de 15-25 årige.

- Det er et presset område. Vi har alt for mange børn, der har brug for hjælp fra kommunen, forklarer borgmester Mikael Smed.

- Jeg må bare konstatere, at vores udgiftsbehov i forhold til udsatte børn og unge er eksploderet, som det også er sket i mange andre kommuner. Statsministeren sagde i sin nytårstale, at vi skal anbringe de børn, der har behov for det. Det gør vi for børnenes skyld, men det koster i vores budgetter, konkluderer borgmesteren.

- Af de 26 millioner kroner, der mangler på børne- og familieområdet har man allerede fundet 15 millioner. De blev afsat sidste år, fordi man vidste, at området var under pres. Nu har det vist sig, at de mange millioner ikke var nok.

- Vi troede, at vi havde sat nok penge af til området. Over de sidste to år har vi samlet afsat 42 millioner kroner til de udsatte børn og unge og alligevel mangler der nu 11 millioner på området, forklarer borgmesteren.

Han fastslår, at der ikke er nogen tegn på, at området ikke bliver styret ordentligt. De store økonomiske udfordringer får derfor ikke ansættelsesmæssige konsekvenser.

Hovedparten af de resterende 11 millioner vil kommunen finde ved at tage en række ubrugte penge fra sidste år. For selvom udgifterne til de udsatte børn og unge er under hårdt pres, så er det lykkedes andre steder på børne- og familieområdet at komme ud med et overskud.

- Det betyder, at børne- og familieområdet stort set kan håndtere underskuddet selv, forklarer borgmesteren, der ærgrer sig over situationen.

- For mig afspejler det også, at vi har akut behov for den udligningsreform. Det her handler jo ikke om, at vi har nogle ekstravagante serviceniveauer. Det handler om, at vi har borgere, som er udsatte på den ene eller anden måde, og som har behov for hjælp fra det offentlige.