Som det ses her på billedet af den lange kø på Kostervej ind mod Stege er der voldsomt mange bilister på besøg i kommunen. Det presser trafikken ekstra meget, lyder advarslen nu fra kommunen. Pressefoto

Stort turistrykind presser vejene

Vordingborg - 23. juli 2020 kl. 18:17 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rundt om i det danske sommerland oplever man i disse uger en hidtil uset mængde turister. For mange danskere er de sædvanlige udlandsrejser erstattet af sommerferie på de mere hjemlige breddegrader, og tilsyneladende er Sydsjælland og Møn et af de mere populære indlands rejsemål.

Det enorme interesse for lokalområdet giver dog pres rundt om på vejene, lyder meldingen nu fra Vordingborg Kommune.

- Lad os passe godt på hinanden i trafikken, så alle får gode sommerminder med hjem, lyder opfordringen fra Lise Hansen Thorsen, chef for kommunens afdeling for Trafik og ejendomme.

- Mange har denne sommer valgt at holde ferie hjemme, og for nogle er det en cykelferie eller vandreture på Camønoen. Det betyder, at der er rigtigt mange både cyklister og gående på vejene i Vordingborg Kommune. Ikke mindst på de smalle statsveje på Møn og omkring Præstø, forklarer hun.

- Det er jo rigtigt dejligt, at så mange vælger at besøge vores naturskønne kommune, men det betyder også, at vi skal være lidt ekstra påpasselige og sørge for at passe godt på hinanden ude i trafikken. Der er flere steder, hvor cyklister, vandrende og bilister er tæt på hinanden, og her er det vigtigt at give god plads til de bløde trafikanter, så vi undgår ulykker med måske alvorlig personskade til følge, lyder opfordringen fra afdelingschefen.

De mange gæster kan også give lang kø ind til for eksempel Stege. I de tilfælde opfordrer Lise Hansen Thorsen til, at man ikke lader sig stresse eller forsøger hasarderede overhalinger eller vendinger.

- Lad os sammen glæde os over, at det er sommer, over de mange gæster i sommerlandet og lad os så alle sammen være med til at give plads til hinanden i trafikken - bilister, cyklister og gående - så det bliver gode sommerminder for alle, lyder det videre.