Frk. Lundgren fejrede 20 års fødselsdag i weekenden. Foto: Michael Thønnings

Stort rykind til 20 år hos Frk. Lundgren

Vordingborg - 18. november 2020 kl. 12:03 Af Michael Thønnings

Over weekenden kunne Annemette Lundgren fra Frk. Lundgren i Præstø fejre sine første 20 år som selvstændig. Rigtig mange mennesker var fra fredag forbi Frk. Lundgren-butikken i Præstø, hvor indehaver Annemette Lundgreen over to dage fejrede sine første 20 år som selvstændig med butikken.

- Der har været rigtig mange kunder - også en der kunne huske, at de for 20 år siden fik bundet deres brudebuket her, fortæller Annemette Lundgren, der dog har udviklet butikken sådan så den oprindelige butik med blomster og dekorationer er trådt i baggrunden, til fordel for pynt- og prydgenstande, the og delikatesser, der er blevet mere fremtrædende.

- Jeg er oprindelig uddannet som blomsterdekoratør og jeg hører af og til fra nogen, der gerne ville have en buket, men det har vi ikke. Der kan man få så meget hos supermarkederne, så jeg har fokus på andre ting, fortæller Annemette Lundgren, der således er trådt i fodsporene på sin mor og hendes butik, selvom hun som ung nok havde forsvoret det.

Mange gratulanter - og almindelige handlende - måtte i denne omgang troppe op med mundbind, men det er faktisk gået fint for butikken her i denne tid.

- Der er jeg rigtig glad for at vi ligger i Præstø. Jeg tror ikke det havde været det samme i en stor by, siger hun og hilser igen på en kunde. Der er mange faste folk, der eksempelvis kommer efter den sædvanlige the.

- Der har vi også kunnet gøre det, at vi har handlet i døren, hvis folk ikke turde komme ind. Så har de kunnet slippe for mundbind, fortæller hun og påpeger desuden at deres service med udbringning i lokalområdet også er noget, der er taget pænt imod.

- Man har dog gjort sig nogle tanker nu her i år, siger hun og fortæller at hun holdt igen med at ansatte en medarbejder ekstra da coronakrisen begyndte, og tankerne omkring det at være selvstændig og have butik er da således blevet vendt flere gange her i 20-året.

- Men jeg tager gerne 20 år mere. I slipper ikke for mig foreløbig, siger hun med et smil og lader forstå at netop den lokale opbakning har gjort, at hun i hvert fald bliver i byen.

- Det betyder jo alt - det er derfor vi er her, siger hun.

Selve jubilæet er i øvrigt fejringen af de 20 år som selvstændig butik. Den har nemlig ligget forskellige steder. Først i Havnestræde og en periode også på gården i Allerslev. Siden 2016, har den dog ligget på Adelgade 20.

Årsagen til "hjemmearbejdet var i øvrigt, at der skulle være tid til børnene.

De kom dog med ni måneders mellemrum og så var hun i gang igen. Så med en samlet "hjemmeperiode" kunne hun vende tilbage til sin butik i byen for fuld styrke.

- Hvis man skal gøre det her, så skal man gøre det hundrede procent. Det er man nødt til som selvstændig, siger hun.