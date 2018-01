Stort forsalg til koncert

Der er dog ingen grund til at gå i panik, hvis man gerne vil med til koncerten. Musikforeningen Cæcilia venter op mod 250 gæster til koncerten og kan, om nødvendigt, klemme 300 ind i Den Bøhmiske Hal. At alle billetter ikke er udsolgt på forhånd er der heller ikke noget nyt i.

- Det er der stort set aldrig. Men vi er sikre på, at vi nok skal få solgt i hvert fald de 250 billetter. Det er meget normalt, at folk først køber billet ved indgangen, siger Mogens Frandsen.

Det er man også fortsat velkommen til at gøre - men fra nu af ser Musikforeningen faktisk helst, at man forudbestiller. Foreningen er nemlig blevet koblet på et nyt og næsten gebyrfrit billetsystem, som man kan tilgå på hjemmesiden www.caecilia.dk. Ved her at klikke sig ind på de enkelte koncerter, der er planlagt i årets løb, kan man følge et hyperlink til billetsystemet place2book.