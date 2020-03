Brian Devantier, formand for Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, havde set frem til mindehøjtideligheden i Vordingborg Kirke. Jubilæet for befrielse skulle have været den største begivenhed i foreningens historie, men nu må man vente til næste år. Foto: Lars Christensen

Stort anlagt jubilæum for befrielsen er nu skudt til hjørne

Vordingborg - 27. marts 2020

I år er det 75 år siden, at danskerne samledes om deres radioer og hørte BBCs danske udsendelse om, at Danmarks besættelse var afsluttet med de tyske tropers overgivelse til feltmarskal Bernard Montgomery.

Jubilæet skulle være markeret med et stort anlagt event i Vordingborg Kirke, hvor man havde regnet med hundredvis af fremmødte.

Markeringen af den historiske begivenhed skulle ske i tæt samarbejde mellem Lokalhistorisk Forening for Vordingborg, sognepræst Therese Nielsen, kirkens kor, Præstø-koret og Jens Peter Hansens Wienerorkester. Finn Christiansen havde lovet at ledsage nogle af salmerne med trompetspil, og garnisonen i Vordingborg ville også have være repræsenteret ved højtideligheden. Skuespiller Jens Andersen skulle som konferencier have bundet det hele sammen, og kommunen havde sågar lovet at stille en flagallé op i Algade.

Men alle de mange planerne for festlighederne er nu skudt til hjørnet. Kirken har meddelt, at man på grund af coronakrisen ikke kan stille kirkerummet til rådighed. Selvom regeringens forsamlingsforbud endnu kun gælder til 2. påskedag, så ser arrangørerne ingen grund til at udfordre skæbnen ved at samle så mange mennesker i kirken 4. maj.

Det store event er dog ikke helt droppet endnu.

- Vi kan ikke bare flytte arrangementet til en anden dato. Befrielsen skal selvfølgelig markeres 4. maj. Men alle parter er enige om, at det er et godt arrangement, vi har planlagt, så vi har besluttet at gennemføre det næste år. Så bliver det bare 75 + 1 år, vi markerer, fortæller Brian Devantier, formand for Lokalhistorisk Forening for Vordingborg.