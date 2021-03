Storken er landet - men fløj hurtigt igen

Se billedserie Onsdag morgen landede storken i den nyrestaurerede rede ved Ålebæk. Men den fløj hurtigt igen. Foto: Elo Mortensen

Vordingborg - 17. marts 2021 kl. 15:12 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Onsdag morgen slog storken sig ned i en nyistandsat rede ved Ålebæk. Den var på gennemrejse til Sverige.

- Storstrøms Amt satte reden op for mange år siden. Min nabo, Sune Byager, satte den i stand for tre uger siden, og her til morgen sad der så en stork. Jeg har én gang før set en stork sætte sig, men den fløj hurtigt igen, forklarer Elo Mortensen.

- Da Sune ringede og fortalte, at der sad en stork, tog jeg afsted med kameraet med det samme. Jeg har ikke nærstuderet billederne endnu, men jeg tror, at det er en stork fra det svenske storkeprogram. Man kan se det på ringmærkningen, fortsætter Elo Mortensen.

Han har interesseret sig for naturen siden barns ben, og for ham er det altid en oplevelse at nyde en stork. Det er specielt at se en fugl, der har været udryddet, og som der er gjort så stort et arbejde for at få tilbage, siger han.

- Måske fløj storken hjem, eller måske er den stadig i området. Det er ikke til at vide. Men jeg håber da, at der på et tidspunkt er nogle storke, der slår sig ned her, lyder det fra Elo Mortensen.

At storken er fra Sverige, bekræfter Jess Frederiksen, der har nærstuderet billederne. Han er formand for Storkene.dk.

- Den stork, som var i reden på Møn, er helt sikkert skånsk. Det kan jeg se på ringene. Den har formodentlig taget et pitstop, før den er fløjet videre. Den har sandsynligvis været i Spanien og trængte til et stop, før den tager det sidste hop hjem mod Skåne, forklarer Jess Frederiksen.

Nogle storke overvintrer i Afrika, mens andre - primært fra Vesteuropa - overvintrer på den iberiske halvø. Det skyldes klimaforandringer. At storkene ikke længere behøver at trække så langt har betydet stor fremgang i den vestlige ynglebestand, og det vil få indflydelse på bestanden af storke i Danmark.