Storebro skal renoveres igen - men først til næste år

Det er ikke mere end ni måneder siden, at Storebro i Stege var delvist lukket på grund af malingsreparationer, men nu står broen foran endnu et stykke arbejde - som dog først bliver gennemført til næste år, og ikke i år som ellers planlagt.

- Vi er ikke færdige med at projektere det endnu, men vi regner med, at det bliver gennemført i starten af det nye år. Det skyldes, at der har vist sig at være længere leveringstid på nogle materialer, end vi først have regnet med, siger han.