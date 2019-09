Store maskiner og en dunst af diesel

For Jungshoved Powerpull er antallet af deltagere et »passende niveau« ifølge Rene Petersen, for der skal også tages hensyn til, at det trods alt tager noget tid at afvikle. Lørdagens træk for både havetraktorer og store traktorer bar da også præg af en del forsinkelser - for traktorernes vedkommende i en sådan grad, at fra via højtalerne blev bedt om at »få fingeren ud«, så tilskuerne ikke skulle vente alt for længe.