Store genåbningsdag - men ikke hos populær café

Vordingborg - 20. april 2021 kl. 18:03 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Går man ind i butikken, skal man ikke have coronapas. Men går man ind i caféen i butikken, skal passet være i orden og bordet bestilt - medmindre man bare vil have en isvaffel og gå ud igen. Så skal man ikke have pas.

De nye regler får Doreen og Rasmus Evind til at kaste håndklædet i ringen. I stedet for at genåbne caféen onsdag dropper de efter 10 år deres indendørsservering men fortsætter med udecafé og indretter en ny butik i butikken.

- Vi er nødt til at have klarhed over vores egen butik i stedet for hele tiden at skulle danse efter andres pibe. Cafédelen tog hårdt på os sidste år, fordi vi skulle rende og lege ordensmagt, hvis folk fik rejst sig uden mundbind. Vi er ved at være mentalt trætte, forklarer Rasmus Evind.

- Psyken er knækket. Vi skal også kunne følge med som mennesker efter et år, hvor vi har skullet gemme os væk. Vi kan ikke håndtere bordbestilling og coronapas, og kommer der én for at nyde en kop kaffe, optager det et helt bord. Det er ikke det værd for 28 kroner, fortsætter Doreen Evind.

Hun tilføjer, at mange går på tværs af butik og café, fordi de bliver inspireret. Den slags spontanitet bliver der ikke plads til.

- Folk bliver forvirrede. Det er ikke kundevenligt, fastslår hun.

Nødvendig forandring Parret kommer fortsat til at beholde disken med is, kaffe og kage, men fremover må man sætte sig om i gårdhaven og nyde det. Der er indkøbt nye møbler hos Ole Stol, og pavilloner og store parasoller kan give læ for sol og regn. Bliver det en kold sommer, er der ikke noget at gøre ved det.

- Det er samme vilkår for alle, der er afhængige af udeservering. Så er der bare nogle andre i byen, der tjener pengene. Vi har en sund forretning, hvor både vores overnatningsdel og butikken kører godt. Og så er det jo meningen, at vores nye tiltag i den tidligere café skal bidrage til omsætningen, forklarer Rasmus Evind.

Han mener, at coronaen bør lære de erhvervsdrivende at tænke nyt og anderledes. Ingen ved, hvad kunderne kommer til at efterspørge, når det hele engang er overstået.

Sidste år havde Sweet & Coffee en forrygende sommer, så kan de gentage den, bliver alting godt. Parret kan mærke, at der er stor søgning på Præstø, og der er mange nye initiativer i gang. Men 2021 bliver også et år, hvor de må tænke efter.

-På den måde er det ikke med tårer i øjnene, vi siger farvel til caféen. Coronaen skal lære os ikke at søge direkte tilbage til hamsterhjulet. Nu visker vi tavlen ren og gør det, vi kan få lov til, uden at regeringen hele tiden skal blande sig. Folk kommer måske til at savne at sidde i den gyldne sofa med deres café latte, men omvendt er forandring også det, der gør byen interessant at vende tilbage til, fastslår Rasmus Evind.

Butik i butikken Han har allerede meldt ud, at han fremover kommer til at beskæftige sig mindre med Sweet & Coffee og mere med andre projekter, der udvikler Præstø.

I stedet er Mette Petersen ansat til at hjælpe Doreen Evind med den eksisterende butik, is, kaffe, kage og den nye butik i butikken.

I den gamle café vil Doreen Evind have et større udvalg af Pilgrimsmykker, og desuden vil hun sælge lokale hudplejeprodukter samt interiør i en stil, der passer til Sweet & Coffee, så det fine tapet ikke behøver at blive malet over.

Hun har forelsket sig i det bornholmske mærke »Madam Stoltz«, der er inspireret af Indiens varme farver men tilsat nordisk »boho living« med elementer fra boheme- og hippiestilen.

- Man er nødt til at være parat til at omstille sig. Efter 11 år med butikken og 10 år med caféen har coronaen betydet, at vi har været nødt til at tænke nyt. Men vi er her stadig, så man kan stadig komme og købe sin kaffe og sætte sig - nu bare udenfor, siger Doreen Evind.

Hun får varer i denne uge, men reolerne er forsinket og kommer først i næste uge, så hun forventer at være klar med den nye del af butikken 1. maj.

- Jeg glæder mig. Intet varer for evigt, og jeg kan godt lide at udvikle mig for at gøre hverdagen interessant. Det vigtigste for mig er, at det passer ind i de rammer, vi har. Så justerer vi det efterhånden, som vi finder ud af, hvad efterspørgslen er, siger Doreen Evind.

- Bliver det ikke taget godt imod, finder vi bare på noget nyt. Men vi tror på, at vi har et godt koncept, fortsætter hun med et smil.