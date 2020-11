Se billedserie Lukningen af Fuglebakken ved Primulavej har vakt en del debat. Beboere på en række omkringliggende veje må nu vente på en ny trafikplan. Foto: Lars Christensen

Stor trafikplan udskudt

Vordingborg - 20. november 2020
Af Lars Christensen

Der har i flere året været planer om at lave en ny stor trafikplan for Vordingborg By. Særligt efter byggeriet af broen over jernbanen og forlængelsen af Valdemarsgade har der været et stort ønske om at få gentænkt trafikafviklingen i hele byen.

Hidtil har man lavet pletvise ændringer for at få fikset de største problemer med trafikafviklingen. Ensretningen i den vestlige del af Algade blev fjernet, fodgængerovergangen og vigepligten ved Badstuegade er blevet ændret og Fuglebakken er midlertidigt blevet lukket ved Primulavej.

Kommunen skulle for længst have taget endeligt stilling til, om lukningen ved Primulavej skulle gøres permanent, men man vil først have lavet den nye trafikplan færdig.

Arbejdet med en ny trafikplan har dog ramt et bump på vejen. Det var nemlig planen, at man her i foråret skulle lave en række trafikmålinger rundt om i byen, der skulle danne grundlag for den nye plan.

Men på grund af coronaen har man ikke kunne lave trafikmålingerne. Manges hverdag er ændret markant, og det påvirker også trafikken. Flere arbejder hjemme, så der er generelt færre biler på vejene. Mange arrangementer er aflyst og folk handler ind på andre tidspunkter, end de er vant til.

Det vil give en skævhed og usikkerhed i trafikmålingerne, og derfor vil Vordingborg Kommune hellere vente med at lave dem til trafikforholdene er blevet normale igen.

Man ved godt, at flere borgere rundt om i byen venter utålmodigt på at få løst de trafikale problemer. Konkret har kommunen modtaget henvendelser fra beboere på både Møllevej, Wesselsvej, Primulavej og Krægestræde om alt fra øget trafik, uhensigtsmæssig kørsel og støjgener.

Trafikmålingerne vil dog tidligst kunne gøres i foråret, lyder det forsigtige bud fra kommunens forvaltning. Derefter vil der gå noget tid før trafikplanen ligger klar.