Anker Rasmussen, formand for Bio Bernhard, håber, at lokalbefolkningenn endnu engang bakker op om det lokale kulturhus. Foto: J.C. Borre Larsen

Stor renovering på biografplakaten

Det er Bio Bernhard i Præstø, som lige nu er i gang med at affugte biografen, og som på sigt håber at kunne sætte gang i den største renovering i biografens over 80-årige historie. Det hele begyndte med, at der var publikummer, som klagede over hovedpine i salen.

Inde i biografsalen er de røde sæder overtrykket med plastik. På gulvet flyder det med borde, stole, papkasser, sammenrullede tæpper og sågar et urinal, som man fandt under scenen.

