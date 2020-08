Bådbyggeri er blot en af aktiviteterne i de gamle støberihaller. Foto: Lene Egeberg

Stor opbakning til støberihaller

Vordingborg - 20. august 2020 kl. 17:02 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

40 mødte op, og over halvdelen tegnede medlemskab, da den nye forening for håndværkskultur og småbåde inviterede til møde i Støberihallerne i Præstø. Mødet gik godt, fortæller Stefan Preusche fra foreningen. Den stiftende generalforsamling bliver 16. september.

- Der var stor interesse for at starte en forening op. Jeg fik 27 tilmeldinger med hjem, så vi nu er 30 medlemmer - det er flot, når man tænker på, at vi starter fra scratch. Nu knokler vi på, så det kan vokse, siger Stefan Preusche.

På mødet blev der dannet en arbejdsgruppe på tre personer, der kigger på vedtægterne. En arbejdsgruppe på seks personer skal sørge for aktiviteter i støberihallerne, hvor der vil være åbent tirsdag og torsdag eftermiddag samt lørdag fra klokken 10 til 14.

På www.stoeberihallerne.nu kan man blive klogere på projektet, og snart vil man også kunne læse om dem, der foreløbig har meldt sig til bestyrelsen. Flere kan stadig melde sig.

- Mange var interesserede i bådprojektet og i de gamle håndværk. De synes, at det kunne være sjovt, hvis man kan få lavet en Præstøjolle som et vartegn for byen, forklarer Stefan Preusche.

- Der var også mange, der var interesserede i et »borgernes hus«, hvor man kan komme med sine egne småprojekter og indgå i et fællesskab. Og så var der mange, der var interesserede i at bevare de gamle støberihaller og deres charme, fortsætter han.

- Folk vil gerne bevare stedet, så det kan blive »vores« sted - et samlingssted for Præstø.