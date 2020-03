Borgmester Mikael Smed glæder sig over, at der er så mange, der har meldt sig til kommunens nødberedskab. Arkivfoto: Lars Christensen

Stor opbakning til kommunalt coronaberedskab

Vordingborg - 30. marts 2020 kl. 13:43 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På cirka en uge har omkring 250 borgere med relevant baggrund tilmeldt sig et nyt kommunalt coronaberedskab. Det er godt, men der er stadig brug for flere, siger borgmester Mikael Smed (S).

- Man kan kun blive varm om hjertet og være lidt ydmyg, når man oplever, hvor mange der på kort tid har sagt ja til at hjælpe deres medborgere i noget, der kan blive en vanskelig situation. Jeg er meget taknemlig over det samfundssind, borgerne viser. Det understreger det sammenhold, jeg altid har oplevet, at vi har, når det virkelig gælder, siger Mikael Smed.

- Lad os håbe, at vi ikke får brug for jeres tilbud om hjælp, for det vil betyde, at vi kommer rimeligt igennem krisen. Desværre dog ikke uden alvorligt syge medborgere og dødsfald, fortsætter han.

Tilmeldingerne fordeler sig med mere end 100 borgere med en sundhedsfaglig baggrund, næsten 90 med pædagogisk baggrund og de resterende med forskellige erfaringer og baggrunde. Beredskabet træder i kraft, hvis coronaepidemien kommer til at belaste sundheds- og plejepersonalet så hårdt, at de har svært ved at følge med.

Det kan ske når epidemien ifølge sundhedsmyndighederne formodentlig kulminerer lige efter påske. Så vil mange borgere have brug for pleje samtidig med, at smitten måske fører til et højere sygefravær end normalt blandt sundheds- og plejepersonalet.

Sideløbende er der lavet en opgørelse over antallet af kommunalt ansatte med en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, de ikke benytter i deres nuværende job. Også de vil kunne blive sat ind, hvis coronaberedskabet aktiveres.

Trods de mange tilmeldinger opfordrer borgmesteren til, at borgere fortsat tilmelder sig. Specielt hvis de har en sundhedsmæssig eller pædagogisk baggrund.

- Vi skal have så mange tilmeldt som muligt, så står vi bedst rustet, hvis behovet for at trække på det pludselig opstår, siger Mikael Smed.

Man kan tilmelde sig coronaberedskabet ved at sende en mail til post@vordingborg.dk med navn, mobilnummer samt relevant baggrund/kompetencer - så vil man blive kontaktet, hvis der på et tidspunkt bliver brug for coronaberedskabets hjælp.