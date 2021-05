Under byvandringen mandag aften handlede det ikke om at se på huse men om at blive klogere på, hvem der engang boede i husene - især købmændene, der skabte byens vækst. Foto: Linda Fischlein

Stor interesse for ny historisk festival

- Op til borgermøderne har jeg selvfølgelig været nervøs for, om der overhovedet ville komme nogle. Men det går over al forventning. Det er så opløftende og skønt at møde alle de mennesker, der kommer med gode idéer. Nogle har endda allerede været i gang med at finde på noget, der kan indgå i festivalen, fortæller Susanne Volqvartz.