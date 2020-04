Det er her, på parkeringspladsen mellem Valdemarsgade og kommunens nye job- og borgerservice, at det nye rådhus skal bygges. Foto: Lars Christensen

Stor interesse for at tegne det nye rådhus

Vordingborg - 16. april 2020
Af Lars Christensen

Hele 26 ansøgere har budt ind på opgaven med at tegne Vordingborgs nye rådhus, det såkaldte Borgernes Hus. Nu har politikerne udvalgt de tre, der skal deltage i den kommende projektkonkurrence. De har nu frem til 2. juni til at forme deres bud på det nye hus.

- Feltet er meget kompetent, og det giver store forhåbninger om, at vi kan få tegnet et flot og funktionelt nyt hus på Valdemarstorvet, siger borgmester Mikael Smed (S).

Blandt de udvalgte firmaer finder man Henning Larsen Architects A/S med Rambøll Danmark A/S, der sammen har tegnet Skive Rådhus og Middelfart Rådhus.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S med Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S, Sinuz ApS og Gade & Mortensen Akustik A/S har tidligere tegnet Egedal Rådhus og Axel Towers i København.

MOE A/S med PLH Arkitekter A/S og ETN Arkitekter ApS har tidligere tegnet blandt andet Høje-Taastrup Rådhus og Harboe Besøgscenter i Skælskør.

- Vi har store ambitioner for det nye hus. Det skal være en inspirerende og tidssvarende arbejdsplads for medarbejderne. Det skal være et attraktivt hus for borgere og foreninger. Det skal være bæredygtigt. Og så skal det hænge sammen med omgivelserne, forklarer Mikael Smed.

Det nye rådhus skal bygges sammen med det eksisterende job- og borgerservicecenter, så det bliver til et samlet hus, og det skal derfor i udseendet passe til det eksisterende byggeri.

Akitektfirmaerne skal tegne det nye rådhus ud fra et 42 sider langt konkurrenceprogram, hvor kommunen har formuleret krav, ønsker og idéer til det nye hus. Blandt andet på baggrund af input fra borgere, foreninger og medarbejdere.

Flere af borgernes ønsker har dog vist sig ikke at kunne realiseres. Blandt andet var der et ønske om, at den kommende kantine til de ansatte kunne blive et en café for alle og eventuelt bruges til fælleskøkkener og andre sociale arrangementer. I konkurrenceprogrammet bliver den idé dog skudt til hjørnet.

»Kommunens medarbejdere skal kunne spise frokost og deltage i møder i en lukket personalekantine, uden at borgere kan henvende sig til dem«, lyder det i teksten.

Politikerne har også besluttet, at der skal prioriteres solceller på taget fremfor en tagterrasse, som ellers var blandt borger-ønskerne.

De tre udvalgte arkitektteams har nu frem til starten af juni til at tegne deres forslag til det nye rådhus. Planerne skal også indeholde en handleplan for Valdemarstorvet og hvordan et kommende rådhus eventuelt kan udvides med et nyt bibliotek og et torveområde. To projekter, som kommunen er ved at undersøge, men som der endnu ikke er taget politisk stilling til.

Det er planen, at byggeriet skal sættes i gang efter sommerferien i 2021.