Ejendomsmægler Kasper Pedersen er glad for igen i år at kunne overrække en stor donation til Kaj Aagaard, formand for Broen Vordingborg. Foto: Lars Christensen

Stor donation hjælper udsatte børn og unge

- Jeg har selv to børn, der er meget aktive i deres fritid. Jeg ved, hvor vigtigt det er, at de kommer ud i idrætslivet. Det er bare ikke alle familier, der kan finde pengene til det. Når det bliver et valg mellem madbudgettet og fodboldkontingentet, så er det godt, at der er nogen, der kan træde til og hjælpe, forklarer Kasper Pedersen, ejendomsmægler hos EDC Poul Erik Bech i Vordingborg.