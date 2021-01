Stoppet på bro - kørte 81 km for stærkt

En bilist blæste onsdag aften hen over Farøbroerne med meget høj hastighed. Det bemærkede en færdselspatrulje.

Måleudstyret i politibilen viste, at bilen kørte over broerne med ikke mindre end 171 km/t på trods af, at der er hastighedsbegrænsning på 90 km/t.

Bilen blev standset og føreren blev sigtet for at køre for hurtigt. Det var en 20-årig mand fra Maribo, der ud over bøden kan vente en betinget frakendelse af kørekortet.