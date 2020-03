Send til din ven. X Artiklen: Stop Spild er sat på pause: - Vi har det så dårligt med det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stop Spild er sat på pause: - Vi har det så dårligt med det

Vordingborg - 09. marts 2020 kl. 05:54 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke meget at glæde sig over for tiden blandt de frivillige hos Stop Spild Lokalt på Møn. Madspildsinitiativet har nemlig været husvilde i flere uger, efter det hidtidige tilholdssted i Langgade er blevet overtaget af en ny ejer, og det betyder, at det lige nu ikke er muligt at dele overskudsmad ud til brugerne på Møn.

- Det har vi det rigtig dårligt med, og jeg er 100 procent sikker på, at folk kan mærke, vi ikke er der lige nu. Det er jo udsatte familier, som bliver sat i et endnu større dilemma, end de ellers har været i, siger Betina Sediek, leder af Stop Spild Lokalt.

Et slag på tasken fra Betina Sediek lyder på, at der har været en kreds af 30-40 faste brugere, der er dukket op, når der tre gange om ugen har været uddeling fra Langgade.

- Det er faktisk ret mange, og de bliver nu ladt i stikken. Vi har utrolig dårlig samvittighed over, at vi ikke kan hjælpe dem. Mange af dem har jo heller ikke mulighed for at tage til Stop Spild i Vordingborg, siger hun.

Stop Spild på Møn havde fået lokalet i Langgade stillet gratis til rådighed af Møns Bank, men blev altså sagt op, da banken fandt en køber til ejendommen. Siden da har man ledt med »lys og lygte« efter et andet sted at uddele mad fra, men det er altså ikke lykkedes i tide.

- Vi har været nødt til at sætte det på pause, og samler slet ikke ind fra vores leverandører lige nu. Vi kan jo ikke garantere nogen fødevaresikkerhed, når vi ikke har et lokale, men vi har aftalt med leverandørerne, at vi vender tilbage til dem, hvis det ændrer sig, siger Betina Sediek.

Stop Spild Lokalt på Møn er samtidig i gang med at »snakke med flere forskellige« om andre muligheder, men udsigterne er altså ikke for gode.

- Vi er lidt »lost«, men vi tror stadig på projektet, og jeg er ikke den, der lige giver op. Det burde altså også været muligt at løfte den opgave på Møn, siger Betina Sediek.