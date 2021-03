Se billedserie Casper Milandt har været skoleleder på Svend Gønge-skolen i Lundby siden august måned - og han er en meget glad skoleleder. Han kan nemlig se frem til at få flere elever næste skoleår. Foto: Mille Holst

Stolt skoleleder: Her går det godt - overordentlig godt

Vordingborg - 03. marts 2021

På få år er fortællingen om Svend Gønge-skolen vendt på en tallerken. Det fortæller skolens leder, der er stolt over at flere og flere aktivt vælger skolen.

Det er en usædvanlig stolt skoleleder, der inviterer avisen indenfor på sit kontor på Svend Gønge-skolen i Lundby.

Skolen var for nogle år tilbage plaget af blandt andet vold mod lærerne og eleverne imellem, og skolens rygte var helt i bund.

- Det taler vi ikke om i dag, men vi er hele tiden opmærksomme, siger Casper Milandt, der har været skoleleder på Svend Gønge-skolen siden august måned. Men der er tilsyneladende heller ingen grund til at dvæle ved fortidens spøgelser, for ifølge skolelederen er situationen vendt helt på hovedet fra den gang. Skolen har stor opbakning fra lokalområdet og Casper Milandt har kun positivt at sige om sin nye arbejdsplads.

- Det er så vildt. jeg indskriver flere børn i 0. klasse end jeg sender ud af 9. klasse til sommer, fortæller han og fortsætter:

- Vi er virkelig blevet en tilvalgsskole i dag; kun cirka syv procent tager på privatskole her i området.

- Jeg har ikke haft noget, hvor jeg har tænkt: Det der skal jeg have rettet op på. Jeg har villet fastholde den fortælling, der er om skolen, for den er helt fantastisk, siger Casper Milandt.

Investerer i mennesker og gode rammer Casper Milandt kom i 2015 til Kulsbjerg skole som afdelingsleder, siden viceskoleleder og til sidst konstitueret skoleleder inden han i august måned blev skoleleder på Svend Gønge-skolen; og han er begejstret for sin nye arbejdsplads.

- Det er et fedt sted, og vi skal videre i at det skal være et fedt sted for alle børn, der bor i distriktet, siger han.

Over de seneste tre år er der blevet investeret flere millioner kroner i en ny stor legeplads på skolen. Her er legetårne, multibaner, crossfitt og parkour, gynger, fodboldbaner, boldbur med kunstgræs og en løbebane, hvor der kan løbes på rulleskøjter og løbehjul samt en helt ny BMX-bane, hvor græsset endnu ikke er vokset op. Og legepladsen udvides hele tiden.

- Lige nu kunne legepladsen på Svend Gønge-skolen godt være et bud på en af Vordingborgs fedeste legepladser, mener Casper Milandt.

En af de ting Casper Milandt er særlig glad for er

musiklokalet på Svend Gønge-skolen.

- Det er et virkelig veludstyret musiklokale; det

flotteste jeg nogensinde har set, siger han.

Men en god legeplads gør ikke i sig selv en skole god, selvom den virker positivt for elevernes trivsel og i weekenderne og aftenerne kan være et samlingspunkt for områdets børnefamilier.

Casper Milandt glæder sig derfor også over, at skolen, på trods af at den er en "lille" skole med cirka 400 elever, udbyder alle fire valgfag på 7. og 8. klassetrin, selvom det kun er lovpligtigt at tilbyde to valgfag.

Skolens store elever kan altså vælge mellem enten musik, billedkunst, madkundskab og håndværk og design. Det er langt fra alle skoler i Vordingborg Kommune, der udbyder alle fire valgfag, og Casper Milandt glæder sig over, at han både har lokalerne og lærerkapaciteten til det. Og noget tyder på, at han vil blive ved med at have gode lærerkræfter:

- Til de sidste stillinger, vi har slået op, har det været super kvalificeret arbejdskraft, vi har kunnet tiltrække, siger han og fortsætter:

- Vores vikarer er jo langt hen ad vejen kun folk, der er i gang med at læse til lærer eller pædagog. Det er ikke en 19-årig student eller studine, siger han og får dermed sat ord på noget af den kritik, der gennem de senere år har været af netop kommunens vikardækning.

Penge til nyt skolekøkken Casper Milandt håber, at skolen får lov til at overføre nogle midler fra sidste års budget til det kommende, sådan at skolen kan få renoveret sit skolekøkken.

- Skolekøkkenet er nedslidt, siger han og håber, det lykkes at få det renoveret inden næste skoleår. Det er nemlig det sidste der mangler, så er Svend Gønge-skolen ifølge skolelederen simpelthen bare helt i top på alle fysiske parametre.

Og det betyder noget, at lokalerne er i god stand; der bliver ganske enkelt passet bedre på de nyrenoverede lokaler end de gamle og nedslidte, mener han.

Fleksibilitet er nøgleordet Fagligt er Casper Milandt af den overbevisning, at elever skal undervises på det niveau, de hver især er på.

- Tanken om at vi alle sammen skal være på side 55 samtidig er lidt naiv. Vi skal være meget fleksible, siger han og forklarer, at skolen i Lundby har gode erfaringer med det, de kalder "fleksibel holddeling".

- Alle børn hører til i en stamklasse; nogen er der hele tiden, andre er der indimellem, siger skolelederen og forklarer, at det giver fornyet energi både blandt børnene og blandt medarbejderne.

Med den fleksible holddeling er Svend Gønge-skolen således tilbage og arbejder med nogle principper for læring, man brugte inden skolereformen i 2014, hvor alle i inklusionens navn partout skulle undervises sammen.

Styrker entreprenørskab - I alle 7.-8. klasser er der drenge, der er så skoletrætte. De bliver ikke nødvendigvis mindre trætte af at gå ind og lave en køkkenrulleholder. De skal måske snarere have mulighed for at lave noget til deres knallert - for eksempel et design til tanken, siger Casper Milandt, der ikke mener, man skal være så bange for den moderne teknik, men snarere bruge den til at fange de unge, der hvor de er.

I den forbindelse har Svend Gønge-skolen investeret i udstyr som 3D printere, en lasercutter, folieskærer, vakuumpresser, droner og robotter for bedre at kunne understøtte elevernes entreprenørskab og kreativitet.

- Nationalt set kan man bare se, at skole, de er bare ikke for drenge, så vi skal forsøge at gøre skolerne mere interessante for drengene, mener Casper Milandt, der håber at skolens nye Maker Space tilbud hjælper i den henseende. Maker Space bliver dog et tilbud, der kan benyttes på tværs af klasser og fag, så eleverne kan 3Dprinte en model i forbindelse med en fremlæggelse eller lignende. Det giver børnene nogle kompetencer i digital dannelse, og det er netop et emne, der er kommet for at blive i skolen, mener Casper Milandt.