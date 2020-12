Se billedserie Helt fin ny asfalt er kommet ovenpå den knuste granit, der sidste år gjorde Troldehøjvej til et støvhelvede om sommeren. Kommunen har fundet ekstra penge. Foto: Michael Thønnings

Støvet børnehavevej får ny asfalt efter driftsoverskud

Vordingborg - 29. december 2020

Det var en heldig tilfældighed, at vejen ned til børnehaven Elnasminde nu har fået fin ny asfalt. Sidste år blev der lagt ny knust granit på Troldehøjvej, der leder ned til børneinstitutionen Elnasminde, og det støvede så meget, når man brugte vejen, at lokale frygtede for børnenes helbred. Nu er det hele så blevet erstattet af et fint lag funklende ny asfalt, der på ingen måde støver eller skaber problemer.

Det er dog ikke på grund af støvet, at man har lagt den nye asfalt, men fordi vejen i op mod fem år har stået øverst på listen over mindre veje, man gerne ville asfaltere.

- Det er et tilfælde at det er blevet nu. Vi har haft et overskud på driften i forbindelse med vores asfaltkontrakter, og der har vi kigget på de grusveje, som vi har brugt flest driftsmidler på at vedligeholde, fortæller Knud Steen Jørgensen, der er vejingeniør og Vordingborg kommunes "asfaltmand".

- Det har været et stort ønske at asfaltere Troldehøjvej, og vi har haft et tilbud på at asfaltere den, der går fem år tilbage, siger han og påpeger at de kunne se her sidst på året, at der var rum til at man endelig kunne få det klaret.

- Det er ikke noget vi har haft før nu, siger han.

Selv parkeringspladsen har fået det glatte lag.

Intet spild Grunden til de ekstra midler er helt konkret det overlap der har været mellem de nye og gamle asfaltkonktrakter, som har betydet at meget asfaltarbejde indtil i sommer har været "lapninger".

- Så det er nogen midler vi har haft i år, men de kommer ikke i 2021, fortæller Knud Steen Jørgensen, der påpeger at det har kostet godt 300.000 kroner at få asfalteret vejen.

At den før støvede på grund af den knuste granit, har altså ikke noget at sige i forhold til asfalteringen, og det har heller ikke været spildt arbejde, at man lagde den knuste granit ud sidste år.

- Vejen skal jo være rettet op, for at man kan lægge asfalt - der må ikke være huller - så det har fungeret som bund, fortæller Knud Steen Jørgensen, der påpeger at der også bliver lagt knust granit som skærver i rabatten på den nyanlagte asfaltvej.

Og det er faktisk kun det der mangler, før den er helt klar.

Den blev i øvrigt anlagt en lørdag, fordi børnehaven jo har været åben og vejen derfor hele tiden er i brug på hverdage.

Asfalteringerne bliver generelt varetaget af eksterne - det er for dyrt at have egne asfaltsjak og maskiner gående - mens grusveje og pasning af disse, som regel bliver varetaget af kommunens egne folk.

Her er knust granit stadig det man primært bruger nu, da det er et rent naturmateriale, i forhold til knust beton eller knust asfalt, som man tidligere har brugt og som kan indeholde skadelige stoffere.

Derudover bruger man knust granit fremfor stabilgrus, fordi gruset lettere bliver "vasket væk" og derfor skal passes oftere end granitten.

