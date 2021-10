Kasper Pedersen, indehaver af EDC Poul Erik Bech i Vordingborg, kunne glæde formanden for BROEN Vordingborg, Kaj Aagaard, med en donation på 50.000 kroner. Foto: Henrik Ekberg

Støtte skal hjælpe flere unge ind i fællesskabet

Vordingborg - 12. oktober 2021 kl. 14:56 Kontakt redaktionen

BROEN Vordingborg modtog tirsdag 50.000 kroner til arbejdet med at hjælpe flere børn ind i det organiserede idræts- og fritidsliv.

Giveren var Poul Erik Bech fonden, opkaldt efter ophavsmanden til ejendomsmæglerkæden EDC Poul Erik Bech.

Derfor var formand for BROEN Vordingborg, Kaj Aagaard, tirsdag ved middagstid hos EDC Poul Erik Bech i Vordingborg, hvor indehaver Kasper Pedersen overrakte den flotte donation.

Det var fjerde år i træk, at BROEN Vordingborg modtog 50.000 kroner fra Poul Erik Bech Fonden til arbejdet med at få børn, der af økonomiske årsager har mulighed for at deltage i organiserede fritidsaktiviteter.

BROEN har med den årlige donation fra Poul Erik Bech fonden cirka 250.000 kroner til rådighed og kan dermed hjælpe omkring 1000 børn og unge ind i idræts-, spejder- eller andre fritidsaktiviteter.

Kasper Pedersen, der overrakte donationen i tirsdags, er som hjælpetræner for U9 holdet i Vordingborg IF også træner for nogle af de børn, der er kommet i gang med fodbold takket være økonomisk støtte fra BROEN Vordingborg.

- De har også nogle gange brug for lidt ekstra hjælp for at blive en del af fællesskabet, fortæller han.

- Nogle af børnene er ekstra følsomme og sårbare, og der kan være et behov for, at der bliver holdt lidt ekstra øje med dem. Det kan være at der ikke er kultur i familien for at deltage i organiserede fritidsaktiviteter. Så handler det også nogle gange om at påvirke forældrene til at være en del at det og bakke op, siger Kaj Aagaard.

BROEN hjælper med at betale kontingent og udstyr.

Der er 1.000-1.200 kroner pr. barn og ung.

Foreningen får også en del støtte i forbindelse med indkøb af sports- og spejdertøj med mere, fortæller Kaj Aagaard.

Det er især de store idrætsgrene som fodbold, svømning og gymnastik samt spejder, Broen Vordingborg har hjulpet børn og unge til at være en del af.