Problemerne med støj og hærværk er eskaleret i år. Nu oplever kommunen næsten dagligt smadrede ting på stranden, senest en knækket flagstang. Foto: Lars Christensen

Støj og uro på strand: Nu er nyt regelsæt på vej

Vordingborg - 06. juli 2021 kl. 20:36 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Tak fordi du passer godt på vores fælles arealer. Husk at vise hensyn overfor andre brugere, besøgende og naboer.

Sådan lyder starten på et nyt ordensreglement, der er på vej til at blive sat op udvalgt steder ved Præstø Strand, når først den endelige godkendelse fra politiet er på plads.

Reglerne fastslår, at Brugere af området skal undlade at forstyrre og genere andre. De skal undgå at støje, herunder at afspille musik på anlæg eller instrumenter så det generer andre brugere eller de omkringliggende naboer, og de må ikke smide affald, herunder flasker, eller ødelægge og fjerne planter, borde, bænke og affaldsspande med videre.

Det nye ordensreglement kommer efter en henvendelse fra en række beboere tæt på stranden, der er gået sammen om et opråb. Det førte til en livlig diskussion på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor det lå mange af politikerne på sinde at finde den rette balance mellem liv på stranden og natteroen.

- Det er rigtig ærgerligt at få en henvendelse om, at der er så mange borgere, der bliver generet af musik og larmende adfærd, så jeg synes, at det er fint med et ordensreglement, fortalte borgmesterkandidat Karina Fromberg (V), der dog foreslog, at det blev tilføjet en tidsgrænse i reglerne, så man kan få forhindret støjgener til langt ud på natten.

Brit Skovgaard fra Socialdemokratiet var også tilhænger af tidsgrænsen, men hun understregede vigtigheden af at gøre forskel på hverdag og weekend, så folk trods alt kunne få lov at feste lidt længere i weekenderne.

Bo Manderup (V) foreslog at kigge nærmere på de konkrete behov i området. Ved stranden er der en del naboer i nærheden, men i Dalen er de nærmeste naboer kun Frederiksminde og kirken, så måske kunne man her have andre tidsgrænser, lød det fra Venstre-manden, der foreslog forvaltningen at gå i dialog med naboerne inden en tidsgrænse bliver sat fast.

Debatten er endt ud i en tilføjelse til ordensreglementet, hvor der står, at man specifikt skal undgå at støje i tidsrummet fra klokken 18 til klokken 06.