Stjernekok hylder mor med nyt spisested

- Jeg har i mange år haft en drøm om at åbne et vegetarisk spisested. Min mor er vegetar og har, siden jeg var helt lille, lært mig, hvor nærende og velsmagende plantebaseret mad kan være. Angelika er derfor opkaldt efter min mor og vil være en hyldest til planteriget, hvor vi vil servere sunde, velsmagende og udelukkende plantebaserede måltider, fortæller Rasmus Kofoed.

- Coronanedlukningen er selvfølgelig medvirkende til, at vi nu slår dørene op til Angelika. For udover at det er en gammel drøm at lave et mere folkeligt grønt spisested, vil en del af Geraniums gæster, der kommer fra udlandet, nok ikke vende tilbage lige med det samme, siger Rasmus Kofoe.