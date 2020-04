Stil live-spørgsmål til borgmesteren

- Den nuværende situation, hvor vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bidrage til at undgå smittespredning og holde fysisk afstand til hinanden har betydet, at vi skal finde nye måder at kommunikere med hinanden på. Der er heldigvis mange muligheder for at flytte vores møder og kommunikation over på digitale platforme. Et af de steder er Facebook, som vi i Vordingborg Kommune i forvejen bruger aktivt til at kommunikere med vores borgere, siger Mikael Smed.