Sti misligholdt - kommunen overhører klager

- Der er mange, der går tur på den sti. Især her i coronatiden vader de op og ned. Jeg går selv tur på stien med min hund, men det kræver, at man har søstøvler på. Lige nu står den under vand på det lave stykke med store blanke pytter, siger Dorte Guldbrandt.

I begge ender af stien er der et bomsystem for at forhindre folk i at køre på stien. I den ene ende står bommen altid åben, men i den anden ende må folk med barnevogne og kørestole forsøge at køre udenom via en skrænt, så de risikerer at vælte. For nylig væltede en mand i en kørestol.