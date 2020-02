Se billedserie Der er brug for en stopknap i den alt for skingre rådhus-debat, forklarer Frederik Backhaus, der håber at stendemonstrationen foran rådhuset kan få både politikere og ansatte til at stoppe op og tænke på en bedre løsning. Foto: Lars Christensen

Stendemonstration mod nyt rådhus-byggeri

Vordingborg - 15. februar 2020 kl. 18:51 Af Lars Christensen

Et budskab, som man ikke bare lige kan fjerne igen.

Det var tanken bag den noget alternative demonstration, der lørdag fandt sted foran indgangen til Vordingborg Rådhus ved parkeringspladsen.

Frederik Backhaus fra Viemose havde opfordret folk til at komme med sten og lægge dem foran indgangen, og den opfordring havde en håndfuld personen taget til sig.

På stenene kan man se både korte og lange beskeder til politikerne og de folkevalgte. Alle med det samme budskab: Nej til et nyt rådhus.

- Der er ikke kommet så mange sten, men der er trods alt kommet nogen. Jeg havde frygtet, at jeg ville stå her helt alene, forklarer Frederik Backhaus og tilføjer, at der også har været flere forbi uden sten, men som alle har været rørende enige med ham.

- Og aktionen stopper ikke her. Det er kun første skridt. Forhåbentligt kommer folk med flere og flere sten i den kommende tid. Mit håb er, at det kan blive til et lille bjerg, forklarer han.

Stendemonstrationen er i Frederik Backhaus øjne oplagt til at markere den folkelige modstand mod et nyt rådhus. En konkret måde, hvor borgerne kan få afløb for deres frustrationer. Og materialet er ikke helt uvant for ham. Mens Lindholm-debatten rasede, foreslog han at fylde sejlrenden op med kampesten.

- Det virker måske mærkeligt, men vi er nødt til at gøre noget for at få stoppet det her vanvid, forklarer Frederik Backhaus.

- Det er vanvittigt at låne penge til noget, som man dybest set ikke har brug for. Der er så mange andre ting, som kommunen kunne bruge de penge på, tilføjer han.

For Frederik Backhaus er det ikke kun økonomien, der har fokus.

- Det er jo også en hel klimabombe at skulle rive et hus ned og bygge et nyt, forklarer Frederik Backhaus, der slet ikke kan se, hvorfor rådhuset skulle være så elendigt, som kommunen påstår.

- Det er Danmarks hyggeligste rådhus, og det er det mest funktionelle rådhus, jeg har set. Det fejler jo tydeligvis ikke noget. Bare se på alle de investeringer, der har været i det. Hele klimaskærmen er blevet renoveret. Problemerne med vinduestræk er løst og der er ikke en finger at sætte på arbejdsmiljøet.