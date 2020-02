Stendemonstration mod et nyt rådhus

Planerne om at bygge et nyt moderne rådhus til 125 millioner har skabt vrede og stor frustration rundt om i kommunen, også hos Frederik Backhaus fra Viemose, der har taget initiativ til en stendemonstration foran det nuværende rådhus.

- Vi både kan, må og skal manifestere vores uvilje. Ord, økonomisk teori og fornuft forholder flertalsgruppen sig ikke til. Jeg forestiller mig derfor at borgerne plastrer hele indgangspartiet til rådhuset til med sten. Store og små, og med budskaber om hvorfor vi skal bevare rådhuset. Det kunne være for klimaet, for økonomien eller af ren og skær kærlighed til vores rådhus, forklarer Frederik Backhaus.

- Jeg håber, at unge som gamle vil dukke op med sten på deres trailere fyldt med kreative og hårdtslående budskaber. Grunden til sten er, at de ikke er sådan lige at flytte, og fordi de i praksis og rent symbolsk vil få flertalsgruppen til at skvatte i folkets vilje på deres vej ind til rådhuset. Og var jeg landmand tog jeg min bunke marksten og læssede dem af foran indgangen med beskeden »I kommer ikke ud før rådhuset er reddet«.