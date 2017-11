Steges 750 års jubilæum bliver spækket med arrangementer

Det er ikke mange danske byer, der kan prale af at blive 750 år, men Stege melder sig ind i den kategori 14. maj 2018. Det skal fejres, og derfor byder byens foreninger, handelsliv og kulturinstitutioner ind med deres del af festligholdensen. I spidsen for det hele står en styregruppe med Møns og Vordingborg Kommunes tidligere førstemand Knud Larsen, skriver Sjællandske.

Jubilæet gør ingen væsen af sig på selve dagen, men derimod dagen før, for det er en søndag. Denne dag markeres de 750 år officielt i Stege Kirke, forhåbentlig med deltagelse af kronprinseparret. Dronning Margrethe er også inviteret, men hun har afslået at komme.

13. maj er også dagen, hvor 5.-6.-klasserne begynder at male et murmaleri på Møns Museum. Og samtidig begynder et projekt udført af Filmfabrikken og Højskolen Møn om projektioner på facader og gader. Det er visuelle fortællinger om fortid, nutid og fremtid for byen. Et filmværksted for borgerne.