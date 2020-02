Yu Luo og Junjie Wu er i dag klar til at servere sushi til Møns beboere i nye lokaler på Storegade 30. Foto: Lene C. Egeberg

Stege Sushi genåbner i nye, store rammer

Alt i restauranten fremstår da også funklende nyt og indbydende, og parret behøver ikke at frygte problemer med at leve op til handicaplovginingen, som det jo ellers skete for en tidligere restaurant i Stege: Bagerst i lokalet er der nemlig indrettet to nye toiletter, og det ene har plads til både kørestol og puslebord.