Stege Kirke vil til at spørge konfirmanderne om, hvad der skal til, for at de stadig vil komme i kirken, når den store dag er overstået. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Stege Kirke vil have bedre fat i de unge

Vordingborg - 12. maj 2018 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tak for denne gang - vi ses, når vi ses.

Sådan lyder det lidt for ofte, når de unge i Stege på Møn er færdige med at feste efter konfirmationen, og det vil Stege Kirke nu gerne gøre noget ved.

Som udløber på kirkens visionsseminar i efteråret opstod tanken om at sætte et initiativ i søen for bedre at holde fast i de unge, og det arbejde er nu så småt skudt i gang, idet kirkens menighedsråd repræsenteret ved Michael Bille skal til at se på, hvordan missionen kan lykkes.

- Det er et af de punkter fra visionsseminaret, som vi har trukket frem og gerne vil gøre en særlig indsats for, siger menighedsrådsformand Anne-Lise Nielsen.

Unge mennesker er ikke generelt kendt for deres stærke tilknytning til den danske folkekirke, men der ligger dog stadig en gylden mulighed i den fasttømrede tradition, som konfirmationen stadig er. Kunsten er så blot at give de unge troen på, at kirken også har andet at byde på.

- Vi vil jo gerne se dem igen, også efter de er blevet konfirmeret, så det er det, vi nu vil prøve: At høre, hvad der skal til, for at de bliver ved med at have lyst til at komme i kirken, siger Anne-Lise Nielsen.

- Lige nu bliver de konfirmeret - og det er så det, fortsætter hun.

Der er i forvejen rift om de unges tid og opmærksomhed, og oveni ligger også den kendsgerning, at mange af de unge kun bliver i området i få år efter konfirmationen, før andre gøremål trækker dem væk, typisk til uddannelsesmuligheder i de større byer.

- Vi ved godt, mange af dem flytter væk, når de er færdige med skolen og skal læse videre, men vi vil alligevel gerne holde på dem i den periode, der går inden. Og nogle af de unge bliver her trods alt også, og dem vil vi gerne kunne tilbyde noget, siger menighedsrådsformanden.

I første omgang bliver vejen frem at undersøge, hvad de unge selv mener om sagen: Hvad skal der egentlig til, for at gider blive ved med at komme. For at kaste lys over den del af sagen vil Stege Kirke sandsynligvis sætte spørgeskemaundersøgelser i gang hos kommende konfirmandhold, men hvordan det præcis skal gribes an, er ikke afklaret endnu. Samtidig vil kirken også forsøge at finde ud af, om der er andre sogne, der kan bidrage med positive erfaringer udi at fastholde de unges gang i kirken.

Og det skal altså være til gavn både for dem, der bliver i området, og for dem der flytter væk - men måske en dag vender tilbage.

- Vi vil gerne give dem noget, så de bevarer relationen til kirken og synes, det er et godt sted at komme, siger Anne-Lise Nielsen.