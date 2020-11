Staudemåtter testes i ny rundkørsel

Produktet er oprindeligt udviklet af et firma fra England i samarbejde med University of Sheffield. Måtterne kunne blandt andet ses ved OL i London i 2012.

- Tidligere har vi sået blomsterfrø eller plantet hver enkelt staude, når vi har etableret nye bede. For at få en hurtigere etablering og vækst prøver vi nu at anlægge rundkørslen ved Antonibakken med staudemåtter. De bliver lagt ud på samme måde, som når man etablerer en græsplæne med rullegræs, fortæller Lise Hansen Thorsen, chef for Trafik og Ejendomme.