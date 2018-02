Se billedserie Station, posthus og teknisk skole. En gang var området ved stationen i Mern et vigtigt omdrejningspunkt for byen. En ny lokalplan, der i øjeblikket er i høring, skal være med til at bevare de tidstypiske huse for eftertiden.

Statsstøtte giver Mern billige boliger

Vordingborg - 03. februar 2018 kl. 11:24

Der er nye tider i udsigt for området omkring den gamle stationsbygning i Mern. Selve stationsgrunden har i flere år været groet til, og det har været svært at se, at de forsømte bygninger engang har været et vigtigt omdrejningspunkt for byen.

Kommunen har overtaget grunden, som der er store planer for. Man er netop blevet færdig med at rive en gammel erhvervsbygning ned, men det er kun starten på en større forvandling af stedet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt 9.120.000 kroner til et pilotprojekt, der skal afprøve nye boligformer i tilknytning til tomme og forfaldne bygninger.

Idéen er, at der på den del af grunden, hvor erhvervsbygningen før lå, skal indrettes en række modulhuse. I den forbindelse er man gået sammen med arkitekterne fra Lykke+Nielsen på Møn om at videreudvikle deres koncept med Mønhuset.

- Det skal være meget fleksibelt og mobilt, så tanken er en form for krydsfiner-kasser, som man kan sætte sammen nærmest som Lego-klodser. De skal kunne skilles ad og samles igen, forklarer Peter Ib Rasmussen, landskabsarkitekt i Vordingborg Kommune.

Han har taget initiativ til projektet, der i sin tid startede som et forsøg på at håndtere flygtningestrømmen til Danmark. Antallet af flygtninge er sidenhen faldet markant, men projektet i Mern fortsætter alligevel.

- Der kan være mange andre, der kan have glæde af billige og fleksible lejemål. Vi kan se, der er et stort pres på lejeboliger, forklarer han og tilføjer, at det for eksempel kunne være kontanthjælpsmodtagere og studerende, der kunne flytte ind.

Modulhusene skal etableres på det gamle banelegeme, selve stationsbygningen skal indrettes med fællesfaciliteter som køkken, baderum og fælles opholdsrum, mens førstesalen eventuelt kan indrettes med værelser til enlige.

- Men tanken er, at vi også gerne vil åbne området op for byen. Vi skal undersøge, om bygningen kan bruges som samlingssted ikke bare for dem, der skal bo i modulhusene, men for borgerne i hele byen, forklarer han og bliver bakket op af lokalrådet for Mern og Øster-Egesborg.

- Vi har masser af idéer til, hvad lokalerne kan bruges til. Vi har vores idékontor oppe på Kalvehavevej resten af året, men det kunne måske fortsætte her bagefter, forklarer KP Nielsen.

Først skal bygningen dog gennemgå en større istandsættelse både indvendigt og udvendigt.