Send til din ven. X Artiklen: Statsobducent såede tvivl om forklaring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Statsobducent såede tvivl om forklaring

Vordingborg - 19. august 2019 kl. 14:01 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om det formodede drab på Bettina Olsen fra Møn kom mandag et skridt videre, da statsobducenten i sagen afgav forklaring. Det endte med at blive en forklaring, som i hvert fald et stykke af vejen fik sået tvivl om den 29-årige tiltaltes egen forklaring om, at skaderne, der kostede Bettina livet, er opstået som følge af et biluheld i høj fart.

- Typisk ser vi ikke sådan en fordeling af skader over hele kroppen efter et trafikuheld, lød det fra statsobducenten med henvisning til de i alt 97 skader, der efter fundet af Bettina Olsen blev konstateret på hendes lig.

Den tiltalte har forklaret, at uheldet skete da han efter et skænderi i bilen med Bettina Olsen kørte videre i høj fart og derved mistede kontrollen over bilen. Men også denne del af hans forklaring blev der sat spørgsmålstegn ved, da en bilinspektør tidligere på dagen vurderede, at bilen sandsynligvis kun har kørt 5-15 kilometer i timen, baseret på de skader, der blev fundet, da bilen kom i politiets varetægt.

- Det er min umiddelbare vurdering, at en fart på 5-15 kilometer i timen ikke har været nok til at forårsage brudet på rygsøjen, og min vurdering er den samme hvad angår brudet på næsen, skulderbladet og ribbenet, sagde statsobducenten.

Det fremgik desuden af hendes forklaring, at liget da det blev fundet var blevet udsat for dyrebid, sandsynligvis fra mus, som i visse tilfælde har besværliggjort undersøgelserne. Eksempelvis er det usikkert, om snøren, der har efterladt mærker omkring Bettina Olsens hals, har været bundet stramt nok til at fremkalde punktformede blødninger som tegn på kvælning. Ikke desto mindre har statsobducenten konkluderet, at døden er forårsaget af enten kvælning eller stump vold mod hovedet.

Den 29-åriges forsvarer, advokat Rune Wiborg, ville ved statsobducentens forklaring gerne vide, om skader som de forskellige brud samt snørefuren om halsen kan være opstået som følge af at have speedet op eller bremset hårdt. Dette kunne statsobducenten ikke afvise, men til gengæld var hun afvisende overfor, at et af brudene - det på skulderbladet - skulle kunne være sket som den tiltalte har forklaret: Ved at han har trukket Bettina Olsens lig op af en trappe, da han ville gemme det, efter dødsstivheden satte ind.

Sagen fortsætter torsdag den 22. august, hvor der skal afhøres endnu et vidne. Derefter er der dokumentation og procedure, hvorefter dommerne i sagen håber, at der kan afsiges dom samme dag. Det var ellers først planlagt til at ske i næste uge.