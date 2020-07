Statsministeren viet på Møn

Statsminister Mette Frederiksen er onsdag eftermiddag blevet gift med sin kæreste gennem flere år, Bo Tengberg. Brylluppet sker på Møn. Oprindelig skulle statsministeren have været gift 18. juli, men allerede tilbage i juni meldte hun ud, at der alligevel ikke kunne blive bryllup den dag, da hun havde et EU-topmøde at passe. Noget overraskende har hun så valgt at stå brud et par dage før det oprindelig planlagte bryllupsdag.