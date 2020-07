Statsministeren vies på Møn

Af Lene C. Egeberg

Statsminister Mette Frederiksen er onsdag eftermiddag ved at blive viet på Møn. Oprindelig skulle statsministeren have været gift 18. juli, men udsatte brylluppet med sin kæreste gennem flere år, filmfotograf Bo Tengberg.

At Magleby på Møn er valgt som sted for vielsen skyldes sandsynligvis, at statsministeren i flere år har haft sommerhus på øen.

Mette Frederiksen og Bo Tengberg mødte hinanden gennem fælles venner i 2014. Parret optrådte for alvor offentligt for første gang sammen ved Anker Jørgensens begravelse i foråret 2019.