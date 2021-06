Den nye pulje er helt i tråd med Vordingborg Kommunes politik på området udsatte børn, siger formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie Nikolaj Rechel (S). Foto: J.C. Borre Larsen

Statslig pulje til udsatte børn falder i god jord

Vordingborg - 03. juni 2021 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

»Postnummeret må ikke være afgørende for, hvilken hjælp, vi giver udsatte børn.«

Sådan lyder det fra Social- og Ældreministeriet i anledning af, at et flertal af Folketingets partier er blevet enige om at give en håndsrækning til kommuner med mange udsatte børn.

Vordingborg er en sådan kommune.

Der følger også penge med, men endnu er der ikke sat tal på.

»Kommunerne tilbydes økonomisk støtte via en pulje og skræddersyet rådgivning. Foruden implementering, kan midlerne bl.a. gå til at sikre gode rammer for sagsbehandlingen og arbejdsgange i kommunerne, fx i form af færre sager til den enkelte sagsbehandler eller til styrkelse af sagsbehandlingen af de mest komplekse sager,« skriver ministeriet.

Det er i hvert fald meningen, men endnu er det så ukonkret, at Vordingborg Kommunes formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie Nikolaj Reichel (S) ikke ved, hvordan beslutningen bliver udformet i praksis.

Reichel kan dog slå fast, at øget hjælp til udsatte børn ligger helt i tråd med kommunens politik.

- Vi arbejder med cirka 70 procents anbringelser og 30 procents forebyggelse, hvor det i mere velstillede kommuner er omvendt. Vi arbejder hen mod mere forebyggelse, og derfor er det godt, at der kommer støtte fra staten. Det er også en national opgave, mener Nikolaj Reichel.

- Vordingborg Kommune vil gerne samarbejde med alle, der arbejder med udsatte børn, tilføjer han.

Centralt i aftalen er støtte i familiehuse, der udbredes over hele landet. Husene skal støtte udsatte forældre og anbragte børn og unge, lyder det. Men samtidig har statsminister Mette Frederiksen (S) bebudet flere tvangsfjernelser. Nikolaj Reichel er dog ikke bange for, at forældre vil være bange for at henvende sig af den grund.

- En ting er, hvad der bliver sagt og skrevet i medierne og kommer fra centralt hold. Det bliver sagt i en god mening, men noget andet er, hvad der bliver arbejdet med i kommunerne, og som er baseret på tillid, siger Reichel.

Han mener, at det kan være relevant at søge den nye pulje, men endnu er det så ukonkret, at det ikke engang er behandlet på lokalt niveau endnu. Derfor kan han heller ikke sige, om flere penge vil udmønte sig i flere medarbejdere på området. Samtidig formaner han ministeriet om at have tillid til kommunerne, så der ikke følger en hel masse betingelser med.

- I kommunerne ved vi bedst, hvordan pengene skal bruges, siger han.