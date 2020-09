Stationsby fejrer 150 år med banen

- Der kommer til at foregå flere sjove ting. Men hovedattraktionen bliver et veterantog fra Østsjællands Jernbaneklub, der vil køre to gange mellem Lundby, Vordingborg og Orehoved tur/retur, fortæller Jytte Høj Hammer fra planlægningsgruppen bag festlighederne.