Staten ønsker bedre vandløb men bureaukrati spænder ben

Vordingborg - 09. oktober 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen

Et brev fra miljøminister Lea Wermelin (S) giver hovedrysten hos såvel Kommunernes Landsforening (KL) som formand for Vordingborg Kommunes Udvalg for Klima og Miljø Else-Marie Langballe Sørensen (SF).

Wermelin beder kommunerne sætte skub i at skabe renere vådområder og fremme genslyngning af vandløb. Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger, fjernelse af fysiske spærringer, hævning af bund i vandløbene og udlægning af groft materiale er også i fokus.

Det er SF-politik, og Sørensen vil gerne skabe bedre vandløb. Det vil KL også gerne, så man kan sige, at ministeren løber en åben dør ind. Men så holder enigheden også op.

Bureaukrati

- Staten revser kommunerne for ting, staten selv er skyld i. Vi vil nemlig gerne rense op, men når vi søger om penge til projekterne, bliver vi mødt med et stort bureaukrati, siger Else-Marie Langballe Sørensen.

Hendes synspunkt bakkes op af KL, som har svaret Lea Wermelin.

»Ministeren har helt ret, når hun siger, at der er et stort kommunalt engagement for at passe bedre på fisk, dyr og planter i vores vandløb. Men engagementet løber panden mod en mur, når det mødes af tungt bureaukrati,« skriver Jacob Bjerregaard (S), formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg og fortsætter:

»Den største barriere er stadig uløst. De store projekter, som for alvor batter, kræver EU-midler, og til det har staten udmeldt nye og skrappe krav til, at man skal fastsætte budget, inden man har undersøgt, hvad der skal til. Og hvis budgettet siden hen justeres og bliver dyrere, skal kommunekasserne holde for. Det er klart, at det i nogle tilfælde holder kommunerne tilbgage fra at søge.«

Statslig benspænd

En anden statshæmsko har været, sagsbehandlingen er overgået fra Landbrugsministeriet til Fiskeriministeriet. Det kostede et års tid i længere sagsbehandling.

Et tredje måske ufrivilligt benspænd fra staten er, at satserne for kompensation til lodsejere ofte er for lave til at kunne indgå aftaler, uden at kommunerne spæder ekstra penge til.

I Vordingborg Kommune er der udpeget 16 vandløb med sammenlagt 21 indsatser i vandområdeplan 2, som gælder 2015-2021. Udover indsatser i vandløbene skal kommunen også sørge for reduktion af kvælstof til kystvandene. Det sker igennem vådområdeprojekterne.