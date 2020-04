Startskuddet åbner nyt bosted for sjælden lidelse

Mange personer med PWS har brug for massiv støtte. De har brug for livslang diæt for at undgå voldsom overvægt og kan desuden have behov for stimulation af motorik og psykosociale færdigheder. De får ikke feber, kaster ikke op og føler sjældent smerte, hvorfor sygdomme kan være svære at opdage. PWS er en livslang lidelse, der er potentielt livstruende, hvis den rette hjælp ikke er tilgængelig.