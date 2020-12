Stars leder Simon Sandfeld på et meget tomt Stars. Foto: Thøger Raun

Stars laver budget ud fra gætværk og corona

Vordingborg - 14. december 2020 kl. 08:34 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Hvordan lavet man et budget for 2021 uden at vide, hvor mange koncerter, der kan holdes, og hvor mange publikummer, der må komme ind?

Svaret er, at man laver to budgetter. Det første er et normalt budget, hvor spillestedet Stars i Vordingborg holder 86 større og mindre koncerter. Det andet og måske mere realistiske er at sætte nogle forudsætninger op, som sandsynligvis ikke holder.

- Det første lander på 56.000 kr. Det, ved vi godt, ikke kommer til at ske. Det andet budget er et coronabudget. Vi har ikke fået at vide af Kulturministeriet, hvilke forudsætninger vi skal regne med, men vi har valgt at tænke os, at coronaen fortsætter det første halve år, siger Stars leder Simon Sandfeld.

Kulturministeriet har bedt alle landets spillesteder om en status for at se, hvordan det går. Spillestederne er meget forskellige, hvor nogle er regionale, andre kommunale og nogle igen er rent private. Dermed er økonomien også helt forskellig, og ministeriet har villet vide, om nogle af stederne er ved at gå rabundus.

Stars har svaret, og overraskende for mange, viser bundlinjen et plus for året hidtil og for hele året, når tallene fremskrives til 31. december. Overskuddet anslås til 88.103.

- Det skyldes, at vi har færre udgifter til artister og til løst ansatte, fordi vi har været lukket i seks måneder. Vi får penge fra både staten og kommunen til koncerter, og hidtil har vi ikke fået at vide, at vi skal betale nogle af de penge tilbage, forklarer Simon Sandfeld.

Af de samme grunde forventes (corona)budgettet for 2021 at udløse et rundt nul.

Det anslås, at antallet af koncerter bliver på i alt 65 i år og 60 til næste år.

Kunstnerudgifterne skulle have været på 1,841.000 kr. i år, men nu ser det ud til at blive kun 1,282.000 kr.

i 2021 regner Sandfeld med en udgift til musikere og andre artister på 1.150.000 kr.

Da der kun må være 100 besøgende af gangen på Stars, budgetteres der med kun fire store koncerter. De defineres som koncerter med flere end 250 gæster.

Stars ansatte blev næsten alle sammen sendt hjem med lønkompensation i foråret. De penge er indregnet i det fremskrevne budget for i år. Men hjælpepakkerne er ikke regnet ind.

- Vi ved ikke, hvor meget vi får lov at beholde. Allerede i maj fik vi at vide, at vi ikke behøver at holde 86 koncerter, som vi havde lovet. Men vi skal nok betale noget tilbage af aktivitetspakken, mener Simon Sandfeld.