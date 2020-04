Spillestedsleder Simon Sandfeld har grund til at juble. Stars er blevet genudnævnt til regionalt spillested i perioden 2021-2024. Foto: Thøger Raun

Send til din ven. X Artiklen: Stars fortsætter som regionalt spillested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stars fortsætter som regionalt spillested

Vordingborg - 29. april 2020 kl. 12:38 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spillestedet Stars i Vordingborg fortsætter som regionalt spillested i perioden 2021-2024. Det blev afgjort onsdag. Med udnævnelsen følger et årligt statstilskud på 1.750.000 kroner.

Statens Kunstfond udpeger hvert fjerde år de spillesteder, der skal være Danmarks musikalske knudepunkter for den rytmiske musik. Med titlen som regionalt spillested følger et særligt ansvar for, at rytmisk livemusik af høj kvalitet og inden for mange forskellige genrer kommer tæt på borgerne i alle dele af landet.

Det er især et ansvar, at nye talenter, vækstlag og smalle genrer får gode udviklingsmuligheder, og at mennesker, der måske ikke plejer at gå til koncert, også kommer til at opleve glæden ved musik.

26 rytmiske spillesteder landet over havde søgt om at blive regionalt spillested. Syv fik afslag, mens 19 slap gennem nåleøjet. 17 er gengangere, mens to - Paletten i Viborg og Kulturværftet i Helsingør - er nye.

Ifølge en pressemeddelelse fra Statens Kunstfond har niveauet været højt og opbakningen fra de respektive kommuner ambitiøs.

- Ansøgerfeltet vidner om, at vi har stærke spillesteder i Danmark. Og selvom vi desværre ikke kan tilgodese alle ansøgere, er vi i kunstfonden overbevist om, at de ansøgere, der ikke bliver regionale spillesteder, har gode forudsætninger for at videreføre deres virke som vigtige honorarstøttede spillesteder, udtaler Michael Bojesen, bestyrelsesleder for Statens Kunstfond.