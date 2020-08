Se billedserie Fredagens koncert med Mike Andersen var den første på Stars i næsten et halvt år. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Stars er godt i gang med at vende bøtten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stars er godt i gang med at vende bøtten

Vordingborg - 22. august 2020 kl. 11:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spillestedet Stars i Vordingborg kommer ud med et flot regnskab for 2019 - et år, hvor næsten ingen overhovedet tænkte på covid-19.

Regnskabet viser et overskud på 351.000 kroner. Det regionale spillested havde kun satset på et plus på 50.000 kroner.

- Jeg havde en god fornemmelse halvvejs igennem '19, men at resultatet skulle blive så godt, var næsten for meget af det gode. Det er super dejligt, siger Stars spillestedsleder Simon Sandfeld.

Stars har i flere år kæmpet med en dårlig økonomi. I efteråret 2019 godkendte kommunalbestyrelsen en ekstraordinær bevilling på 200.00 kroner årligt, indtil egenkapitalen, der lige nu viser et minus på godt 400.000 kroner, er i nul.

- Vi har rigtig meget fokus på økonomistyring, understreger Simon Sandfeld.

Et år i medvind Han fortæller, at alt gik op i en højere enhed for Stars i 2019. Spillestedet solgte flere billetter, det gav mere salg i baren. Der var en større efterspørgsel på udlejninger af lokaler til fx privatfester, konferencer og foredrag. Det gik godt med de arrangementer, som man lavede under Vordingborg Festuge og ved juletid. Endvidere betyder et ulige år, at der er Waves-festival i Vordingborg. Den internationale scenekunst trækker mange mennesker til byen, og det profiterer Stars også af. Endelig var vejrguderne ifølge Simon Sandfeld med Stars sidste år.

- Vi havde fokus på økonomien, men vi havde også en heldig hånd, siger han.

Udnytter chancen Efter at landets spillesteder er blevet adskilt fra nattelivet, genåbnede Stars i går med en koncert af sangeren Mike Andersen.

De mange coronabegrænsninger betyder blandt andet, at Stars skal afsætte to kvadratmeter pr. solgt billet til efterårets koncerter, som alle indtil videre skal være siddende.

-Vi har lige over 200 kvadratmeter koncertsal, så vi må sælge 100 billetter, oplyser Simon Sandfeld.

Musikprogrammet for august og september ligger ifølge spillestedschefen fast, men resten af planen skal justeres.

- Vi har mange koncerter på programmet, som vi ikke kan betale, selvom vi sælger 100 solgte billetter. De vil i sagens natur give underskud, siger Simon Sandfeld.

Han sætter fortsat sin lid til, at Folketinget laver en kompensationsordningen for alle de begrænsninger, som covid-19 pålægger Stars og landets øvrige spillesteder.

- Vi har ikke det fulde overblik over hjælpepakkerne, men vi har fået lov til at åbne, og nu er det vores tur og ansvar til at skabe et eller andet for byen, artisterne og publikum. Den chance går vi efter, lyder det fra Simon Sandfeld.

Publikum nød øjensynligt

at være tilbage på Stars.

Foto: J.C. Borre Larsen