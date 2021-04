Se billedserie Sprit og sprut i baren. På onsdag åbner Judith Rasmussen sin Amigo Bar i Vordingborg for første gang i 2021. Foto: J.C. Borre Larsen

Stamgæster har allerede bestilt bord

Vordingborg - 20. april 2021 kl. 05:22 Af J.C. Borre Larsen

På bænkene under terrassens halvtag er personalet fra Amigo Bar i Vordingborg netop blevet færdig med formiddagens personalemøde.

Der var en del ting, som skulle snakkes igennem. For det er jo i morgen, onsdag, at restauratører og café- og barejere langt tidligere end forventet får lov til at åbne for indendørsservering. Her gælder det, at gæsterne skal have bestilt bord inden ankomst og kunne fremvise gyldigt coronapas.

Sidste udskænkning er klokken 22 inden lukketiden klokken 23.

- Det er ikke en gammel restauratør, som har lavet de regler, lyder det tørt fra Judith Rasmussen, der har haft værtshuset Amigo Bar i 22 år.

Corona-reglerne overskygger dog ikke glæden ved at få lov til at genåbne.

Tilbage i december sidste år solgte Judith Rasmussen øllet til indkøbspris, så hun ikke brændte inde med det under bodegaernes nuværende nedlukning. Lige siden har hun spændt gået og ventet på grønt lys til at genåbne.

- Vi glæder os meget til at se vores gæster igen, siger Judith Rasmussen.

Den mest omdiskuterede regel er uden tvivl, kravet om bordbestilling en halv time før. Det harmonerer i hvert dårligt med en spontan lyst til en kølig pilsner.

- Vi kommer til at mangle en del gæster på den konto, men vi er heldige, at vi har vores udendørsterrasse, der gælder som udendørsservering. Så kan man få noget at drikke med det samme, siger Judith Rasmussen.

Ved udendørsservering skal gæsterne ikke vise coronapas. Det er kun, hvis de vil indenfor.

- Mange af vores gæster er stamgæster. Når de en gang har vist os, at de er blevet vaccineret to gange, tror jeg ikke, at det bliver et stort problem. Hvordan det ellers kommer til at foregå, ved jeg ikke lige nu. Det er nyt for os alle sammen, siger Judith Rasmussen.

Et andet af de brune værtshuse i Vordingborg er Kafé Ann'en tæt ved Slotstorvet. Her glæder indehaver Ann Busch sig også til at åbne døren i morgen klokken 10.

- De faste gæster har allerede bestilt bord, fortæller Ann Bush:

Midt i genåbningsglæden finder hun dog reglen om bordbestilling »latterlig«.

- Der er dage i denne branche, hvor der er masser af ledige borde, fordi der er ikke er nogen gæster. Hvis der kommer to, som vil ind, så skal de stå udenfor i regnvejr og vente en halv time, siger Ann Busch.

Hun peger også på tabt omsætning fra turister.

- Hvad med de sejlere, som kommer til byen? De ved jo ikke, hvor der er et hyggeligt værtshus, siger Ann Busch, der dog planlægger at sætte en pavillon op til udendørsservering.

Før den anden nedlukning skulle bodegaerne lukke klokken 22. Nu har de fået lov til at holde åbent en time længere, mens klokken 22 nu er tidspunktet for sidste udskænkning

- De er rart, for man vil gerne vente så længe som muligt med at trække den sidste fadøl ud af hanen, siger Ann Busch.

Hun ser det ikke som et problem, hvis en gæst to minutter i ti finder på at købe 15 fadøl.

- Så hælder vi det bare over i plastikglas, så kan man få øllet med. Jeg frygter dog, at man så fortsætter festen privat, og at der er nogle, som hægter sig på. På værthusene er der med restriktionerne ordnede forhold, siger Ann Busch.

Mens Amigo Bar og Cafe Ann'en er for tørstige sjæle, der for længst har fået svendebrev, er Old Irish Pub lige overfor stationsbygningen et sted for de unge i 20'erne. Her genåbner man på fredag.

- Vi er godt booket op, fortæller bestyrer Nikolai Helles-

Baren med det irske pub-koncept vil ifølge Nikolai Helles have en medarbejder, der fast står ved døren og tjekker bordbestillinger og coronapas.

- Jeg tror, at det bliver stille og roligt. Folk har vænnet sig til at blive testet og til at vise coronapas, siger Nikolai Helles, der ligesom kollegaerne i branchen ærgrer sig over, at han ikke kan trække gæster ind ud fra gaden.