Lennart Lindegaard er glad for at være tilbage på sit stamværtshus. Foto: J.C. Borre Larsen

Stamgæst har savnet hyggen

- Det er dejligt, at man kan få lov til at komme ud og få en øl, i stedet for at man skal købe et par stykker til køleskabet derhjemme. Det er ikke lige så hyggeligt, siger Lennart Lindegaard.