Stafet for Livet aflyses på Møn

Af Lene C. Egeberg

Den mønske udgave af Stafet for Livet, som skulle have fundet sted den 22. og 23. august på Stege Stadion, er blandt de mange store arrangementer, som i år må aflyses på grund af covid-19 pandemien. Men den kan muligvis »genopstå« i forandret form.

Styregruppen bag stafetten på Møn overvejer nu, hvorvidt man kan gennemføre dele af arrangementet som en online aktivitet og/eller ved mindre, fysiske sammenkomster senere på året. Men det store, festlige døgn, hvor hundredvis af mennesker mødes for at fejre livet og rejse penge til kræftforskning og patientstøtte, bliver ikke til noget her i 2020.

Stafettens mange sponsorer, donorer, og deltagere, der inden forsamlingsforbuddet havde meldt sig til stafetten og betalt deltagergebyr, bliver informeret per mail om muligheden for at få tilbageført de penge, som allerede er indbetalt. Der er også mulighed for at få overført de indbetalte beløb til næste års stafet.

Man kan også vælge at få deltagergebyret overført til et af de danske Stafet for Livet arrangementer, som finder sted i september 2020, og som derfor ikke er ramt af det nuværende forbud mod større forsamlinger.

Til næste år vender Stafet for Livet tilbage til Møn i sin velkendte skikkelse. Styregruppen har allerede fastlagt stafet-weekenden til den 28. og 29. august 2021.