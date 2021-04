Mathilde Mörke, formand for Stafet forlivet Vordingborg, og hold-tovholder Anja Blicher (th.) glæder sig til at komme i gang med dette års stafet, som bliver en hel del anderledes end de tidligere år. Foto: Mille Holst

Stafet er klar til start - corona eller ej

Vordingborg - 29. april 2021

Sidste år måtte arrangørerne bag Stafet for livet aflyse det planlagte arrangement og nøjes med en virtuel lysceremoni. I år er folkene bag forberedte på coronarestriktioner og har planlagt en stafet, der kan afvikles næsten uanset, hvordan restriktionerne måtte lyde.

- Restriktionsmæssigt ved vi ikke, hvad vi må og ikke må, men vi ved, at stafetten bliver til noget. Den bliver dog ikke som den plejer, fortæller Anja Blicher, der er tovholder for de deltagende hold.

Det ligger for eksempel fast, at deltagerne på Stafet for livet ikke kommer til at gå eller løbe på den samme bane. I stedet er lavet fem forskellige ruter rundt om i Vordingborg by.

- Der bliver et samlingspunkt i Vordingborg, hvor der om aftenen bliver holdt en lysceremoni. Den bliver også holdt virtuelt. Må vi ikke afholde den fysisk, bliver den kun virtuel, fortæller Mathilde Mörke, formand for Stafet for livet Vordingborg.

Forskellige ruter Stafet for livet løber af stablen 12. juni. Ruterne er åbne klokken 15-21 og bliver skudt i gang med en virtuel velkomst, som folk kan se via deres telefoner. Klokken 22 afholdes lysceremonien og der vil blive holdt taler samt spillet musik.

Når løbet skydes i gang plejer fighterne - det vil sige de deltagere, der har eller har haft kræft - at gå den første runde. Sådan bliver det ikke helt i år. I stedet streamer man en video optaget hjemme hos hver enkelt af fighterne eller på den tur, de har valgt at gå.

- På den måde bliver de fejret inden men uden at de kommer i karambolage med eventuel coronasmitte, siger Mathilde Mörke, der dog også håber, at nogle af fighterne vil deltage i deres gule bluser på selve dagen.

De, der har lyst kan benytte de fastlagte ruter, der er på forskellige længder. Blandt andet kommer der en særlig børnevenlig rute med indlagte konkurrencer.

- Vi kategoriserer ruterne efter om de kan benyttes af børn, rollatorer, kørestole og så videre, siger Mathilde Mörke.

Alle ruter starter og slutter det samme sted i byen. Det er endnu ikke besluttet, hvor dette samlingspunkt skal være, men det skal kunne sikre god plads til de mennesker, der deltager i stafetten og desuden have plads til boder med drikkevarer samt salg og dekoration af lysposer til aftenens ceremoni.

Man kan dog sagtens deltage i årets stafet, selvom man ikke har lyst til at møde op på de fastlagte ruter.

- Vi har lagt op til, at det er ligegyldigt, om du løber på Sydsjælland eller i Sydfrankrig, siger Anja Blicher, der dog opfordrer folk til, uanset, hvor de går eller løber, at melde sig på et hold. Det er nemlig via holdene Stafet for livet kan skaffe penge til Kræftens Bekæmpelse.

- Man kan melde sig til et åbent hold, hvis man ikke har sit eget, forklarer Mathilde Mörke og supplerer, at man i øvrigt også sagtens kan tilmelde sig et hold og så bare lade være med at gå. Fordi man har betalt for tilmeldingen er man således med til at støtte Kræftens Bekæmpelse.

Er for alvor i gang Allerede i indeværende uge er folkene bag Stafet for livet i Vordingborg på tur rundt til de lokale butikker i håb om at få opbakning til årets stafet.

Derudover vil arrangørerne være at finde på byens Late Night den 4. juni, hvor man vil kunne købe lysposer og få svar på spørgsmål vedrørende årets stafet. Lysposerne vil i øvrigt kunne erhverves i hele ugen op til 12. juni.

- I år får man to poser til én pris, fortæller Anja Blicher og forklarer, at det skyldes at man således både kan aflevere en lyspose til den officielle lysceremoni, men samtidig kan man afholde en hjemme i privaten. Det sidste opfordrer arrangørerne faktisk til, og de håber, at deltagerne vil indsende mange billeder både fra lysceremonier derhjemme og fra ruterne - uanset om man går på de planlagte eller vælger sine helt egne veje.

Fakta Vil du være med som fight-er, som frivillig i boderne eller i styregruppen eller har du spørgsmål til årets Stafet for livet, så kan formand Mathilde Mörke kontaktes på telefon 42 17 51 27. Både Anja Blicher og Mathilde Mörke synes det er sjovt at prøve noget helt andet af til Stafet for livet, og de er overbeviste om, at noget af det, man gør anderledes i år, vil blive måden, man afholder stafetten på fremadrettet.